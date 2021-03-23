На Чумбаровке 6 дней не могут справиться с лужей

Частично проспект оказался под водой огромной лужи на прошлой неделе, но местных жителей успокоили, сказав, что вода вышла из колодца, а решение проблемы потребует 1 день. Но уже прошла неделя, а лужа осталась. Проблема оказалась не в колодце в течи в сетях.



Из-за ремонта перекрыли отрезки ул. Гайдара и Гагарина. Люди устали ждать действий от коммунальщиков, поэтому стали публиковать снимки раздающейся лужи в соцсетях. Воды с каждым днем становится больше, она обрастает наледью. Вода разлилась помимо пешеходной зоны проспекта на проезжую часть дорогу, затронула проезжую часть ул. Серафимовича, а проход к угловому зданию пр. Чумбарово-Лучинского, 18 оказался затруднен.



Пришлось провести дополнительное обследование с использованием течеискателей на пр. Чумбарова-Лучинского. Бригада готовит объект для ремонтных работ. Наледь уберут и вывезут.



Такая же ситуация наблюдается у поликлиники на ул. Гайдара, где лужа мешает движению пешеходов. Только после стати в СМИ коммунальщики обратили на нее внимание. Складывается впечатление, что сами службы проблем намеренно не хотят замечать.