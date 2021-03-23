Переправу на Кегостров в Архангельске хотят передвинуть к Красной пристани
Глава Архангельска Д. Морев встретился с обслуживающим переправу для пешеходов на мысе Пур-Наволок – Кегостров подрядчиком. С 2022 г. эту переправу хотят передвинуть ближе к Красной пристани.
Сейчас ледовая дорога имеет протяженность 2,5 км. На ней установлено 75 опор освещения. Работает переправа круглые стуки. На обустройство дороги в этом году выделено 2,15 млн руб. из бюджета Архангельска.
Д. Морев с главой Октябрьского округа А. Калининым, подрядчиком А. Матвеевой проверили судовой ход с бытовым служебным помещением, где работают 24/7 2 спасателя. Морев проверил паспорт переправы и журналы ежедневных замеров толщи льда.
Глава округа с подрядчиком предлагают маршрут дороги изменить и проложить ее от Красной пристани, а не от Пур-Наволока. Это сократит длину дороги. Здесь нет ливневых стоков, поэтому дорогу не должно подтапливать.
3 марта эту переправу подтопило уже не в первый раз, а для транспортировки пассажиров пришлось задействовать суда с воздушной подушкой. Это и стало причиной пересмотра направления.
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