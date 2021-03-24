Морские пехотинцы Северного флота впервые проведут тренировку на оленьих упряжках
Разведчики морпехоты Северного флота проведут тренировку на собачьих и оленьих упряжках. Это случится впервые в современной истории. Ранее такие занятия не проводились.
Тренировка состоится в п. Ловозеро Мурманской области.
В пресс-службе Морфлота сообщили, что военные будут отрабатывать навыки в районе ловозерской тундры в рамках полевого сбора. Ребята будут учиться выживанию в условиях природы климата Крайнего Севера, Арктики, а занятия по управлению упряжками станет элементом подготовки разведчиков.
Местные ребята владеют этими навыками с детства, но приехавшие из других регионов, понятия не имеют, как вести себя в полевых условиях Арктики, в тяжелых климатических условиях. Особый навык требуется для общения с животными, с которыми найти общий язык может не каждый. Не секрет, что многие бояться собака, не знают, с какой стороны подойти к северным оленям.
Отметим, что это не первые подобные учения. До этого собачьими и оленьими упряжками управлять учились мотострелки Северного флота.
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