Морские пехотинцы Северного флота впервые проведут тренировку на оленьих упряжках

Разведчики морпехоты Северного флота проведут тренировку на собачьих и оленьих упряжках. Это случится впервые в современной истории. Ранее такие занятия не проводились.



Тренировка состоится в п. Ловозеро Мурманской области.



В пресс-службе Морфлота сообщили, что военные будут отрабатывать навыки в районе ловозерской тундры в рамках полевого сбора. Ребята будут учиться выживанию в условиях природы климата Крайнего Севера, Арктики, а занятия по управлению упряжками станет элементом подготовки разведчиков.



Местные ребята владеют этими навыками с детства, но приехавшие из других регионов, понятия не имеют, как вести себя в полевых условиях Арктики, в тяжелых климатических условиях. Особый навык требуется для общения с животными, с которыми найти общий язык может не каждый. Не секрет, что многие бояться собака, не знают, с какой стороны подойти к северным оленям.



Отметим, что это не первые подобные учения. До этого собачьими и оленьими упряжками управлять учились мотострелки Северного флота.