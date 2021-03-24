Онлайн-трансляцию возведения моста запустили в Полярном

В рамках госпрограммы по обеспечению комфортной среды для населения региона строится пешеходный мост в Полярном, который свяжет ул. Душенова и ул. Моисеева.



Следить за строительством могут все желающие в онлайн-режиме на портале администрации Александровска. Работы будут вестись без выходных. Так профильное министерство пытается сделать строительство прозрачным.



Глава Минстроя Мурманской области В. Сандурский рассказал, что готовы 1 и 5 опоры моста под пролеты. На оставшихся выполняется обвязка арматуры для последующего бетонирования. На стройплощадку вскоре привезут пролеты.



Сколько стоит строительство моста, кто выбран подрядчиков, когда будет готов объект, министр не уточнил, но, скорее всего, в этом году, учитывая ускоренные темпы строительства. Местные жители предполагают, что мост должен спасти их от неудобств, связанных с весенним паводком и подтоплением низменных участков, по которым сейчас приходиться ходить. Но паводок может начаться уже через месяц, а за это время мост точно не успеют построить.