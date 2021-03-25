Администрацию главы Коми осветят на 6,3 млн руб.

Республика Коми >> Общество >> 25.03.2021

Администрацию главы республики собрались подсветить архитектурной подсветкой, чтобы было видно, где сосредоточен центр региона. Обойдется это в 6,3 млн руб. Раньше здание в вечернее время становилось совсем не видно, а подсвечивалось оно лишь лампами внутри помещений.

Уже выбран подрядчик, который установит иллюминацию на главное правительственное здание. Начальная цена контракта была 10,1 млн руб. В тендере участвовали 2 организации, а победителем стала компания "Рубин", предложившая меньшую цену за решение вопроса - 6,3 млн руб. "Аллат" предлагал выполнить работу за сумму на 52 тыс. руб. дороже.

Работа должна быть завершена до конца июня. Она состоит из ремонта фасад административного здания и установки архитектурной подсветки.
Фасад 4-этажного здания будет освещен декоративной подсветкой из светодиодных светильников с мощностью установки 3,8 кВт.

Подсветку составят линейные прожекторы и двунаправленные светодиодные светильники в количестве 209 штук. Их мощность составит 18, 12, 24, 36 Вт.





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