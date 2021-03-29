Netflix предложили снять кино про дворников Шенкурска

Убирающие город в 6 рук люди достойны стать супергероями!



Шенкурск Архангельской области – небольшой городок, чья площадь больше 6 государств, включая Монако. Все 4 кв. км. города покрыты толстым слоем льда и снега. Здесь 4 тыс. населения и всего 3 дворника, которые должны убирать территорию Шенкурска.



Именно они и двумя единицами техники обязаны освобождать дороги ото льда и снега. Это кажется невозможным, но другого выхода нет. Работать дворниками никто не хочет, а сами горожане не горят желанием помогать, хотя приходиться это делать, как ситуация становится критической а из домов невозможно выйти.



Группа активистов готовит письмо в адрес кинокомпаний Netflix, предлагая снять сериал о героических дворниках города Шенкурск. Другого выхода для себя горожане не видят. Только так можно обратить на себя внимание. Сейчас городские власти упорно их не видят, а коммунальный коллапс не за горами. Машины не могут нормально передвигаться по дорогам, тротуаров для пешеходов не видно, аварийность высокая.