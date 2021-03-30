Северяне могут получить пять новых услуг в электронном виде

Мурманская область >> Общество >> 30.03.2021

Единый портал муниципальных и госуслуг gosuslugi.ru. включил для жителей Севера 5 новых услуг в электронном виде в области благоустройства и строительства, о чем сообщило Министерство цифрового развития Мурманска.

Онлайн жители Мурманской области могут обратиться за разрешением на строительство объекта капстроительства, за градостроительным планом участка земли, за разрешением на ввод в эксплуатацию объекта. Раньше эти виды услуг были доступны только в МФЦ или в структурах власти.

Также стало возможным получить онлайн уведомления об окончании строительства, реконструкции объектов частного жилстроительства, садовых домов, и о планируемом строительстве, реконструкции объектов частного жилищного строительства, садовых домов.

Жители Мурманской области в электронном виде могут получить ещё 10 соцуслуг на бесплатной основе. Это удобно, особенно сейчас, когда лишнее соприкосновение с посторонними людьми нежелательно. Услуги доступны в рабочее время. Ими активно пользуются все северяне, хотя многие об этой возможности еще не знают.





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