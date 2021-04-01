В Череповце изменили официальное название города

Решение думы Череповца - изменить название города. Сейчас город называется «городской округ город Череповец Вологодской области» или сокращенно Череповец. Зачем было это делать, если население как назвало город, так и будет назвать Череповцом?



Новое наименование появилось в соответствии с требованиями ФЗ №?87-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Необходимо в названии указывать статус и субъект, к которому он относится. Это поможет избежать путаницы в названиях, так как в России бывает по несколько городов с одинаковыми названиями, но относящиеся к разным субъектам РФ.



Напомним, что этот вопрос уже поднимался на прошедших публичных слушаниях, а жители переименование поддержали. Но по большому счету им было все равно и не к чему не обязывало.



Аналогичная процедура запущена в Вологде, где уже назначены публичные слушания на 20 мая 2021 г.



Напомним, что сокращенную форму названия можно использовать в официальных документах, символах наравне с полным названием города.