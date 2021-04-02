Снос 3-х ветхих домов в Сыктывкаре обойдется в 5 млн руб.

Республика Коми >> Общество >> 02.04.2021

В Сыктывкаре продолжается снос ветхих и аварийных зданий. До конца июля запланирован снос 3-х аварийных домов.

Мэрия занимается поиском подрядной организации на выполнение работ на двух улицах по сносу многоквартирных домов. Начальная сумма тендера 5 млн руб., которые будут выделены из городской казны.

Сносу подлежат: дома на ул. Корткеросской,11 и 15, дом на ул. Пушкина, 97. Сносить здания будут методом обрушения. Разберут фундамент, кладку печей и труб, ликвидируют выгребные ямы и сделают планировку участков. На месте снесенных домов могут появиться современные многоэтажки, социальные объекты или общественные пространства.

Напомним, что в столице Коми уже определен список зданий под снос. Ближайший снос состоится на Октябрьском проспекте, 71, а работы обойдутся в 1,7 млн руб.

Работы по сносу зданий стоят дорого, особенно если речь идет о каменных многоквартирных зданиях. Даже снос гаражей, пристроек и незаконных торговых точек слишком дорогой, поэтому работы должны производить владельцы.





Рекомендуем по теме:

С улиц Сыктывкара уберут 32 самовольно установленных гаража

В Архангельске снесли десять самовольных ларьков

В Кандалакше начался снос гарнизонного Дома офицеров

В Архангельске начали сносить ветхие дома

В НАО приступили к комплексному обследованию 97 многоквартирных домов

Аферисты вводят в заблуждение жителей аварийных домов Верхней Максаковки


Процесс создания учетной записи в 1хбет: как быстро зарегистрироваться

Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии

В Музтеатре Карелии 8 марта будут петь только мужчины

Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться

Онлайн казино Лавина и его преимущества

В Сыктывкаре 10 марта откроется выставка "Мастер года-2020"

Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета