Снос 3-х ветхих домов в Сыктывкаре обойдется в 5 млн руб.

В Сыктывкаре продолжается снос ветхих и аварийных зданий. До конца июля запланирован снос 3-х аварийных домов.



Мэрия занимается поиском подрядной организации на выполнение работ на двух улицах по сносу многоквартирных домов. Начальная сумма тендера 5 млн руб., которые будут выделены из городской казны.



Сносу подлежат: дома на ул. Корткеросской,11 и 15, дом на ул. Пушкина, 97. Сносить здания будут методом обрушения. Разберут фундамент, кладку печей и труб, ликвидируют выгребные ямы и сделают планировку участков. На месте снесенных домов могут появиться современные многоэтажки, социальные объекты или общественные пространства.



Напомним, что в столице Коми уже определен список зданий под снос. Ближайший снос состоится на Октябрьском проспекте, 71, а работы обойдутся в 1,7 млн руб.



Работы по сносу зданий стоят дорого, особенно если речь идет о каменных многоквартирных зданиях. Даже снос гаражей, пристроек и незаконных торговых точек слишком дорогой, поэтому работы должны производить владельцы.