В Коми с 5 апреля начнут опытную эксплуатация системы «Безопасный город»

Республика Коми >> Общество >> 05.04.2021

Об этом сообщили в республиканском министерстве цифрового развития. В работе системы примут участие пожарные и аварийные службы, полиция, оперативные подразделения муниципальных образований. Опытный участок «Безопасного города» был создан в Коми еще в прошлом году. В структуру программно-аппаратного комплекса входят различные подсистемы, связанные с обеспечением безопасности граждан, а также единая платформа и сети передачи информации, которые обуславливают интеграцию на единой платформе.

Важным компонентом системы является уличное видеонаблюдение, которое обеспечивается с помощью 372 камер, установленных в многолюдных общественных местах и районах со сложной криминогенной обстановкой в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте. Камеры способны выявлять биометрическую информацию и отслеживать необычное поведение людей, с их помощью можно установить личность человека, соотнеся изображение с базами данных.

В рамках создания комплекса «Безопасный город» власти провели модернизацию системы оповещения граждан о ЧС в крупных городах Коми. В целях повышения безопасности на автомагистралях были установлены устройства для фиксации нарушений ПДД. Вся информация о совершенных нарушениях будет передаваться в специальное подразделение ГИБДД. В составе АПК «Безопасный город» также предусмотрен модуль, осуществляющий наблюдение за состоянием окружающей среды в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Он позволит прогнозировать последствия ЧС и обеспечить единую платформу для взаимодействия оперативных служб.





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