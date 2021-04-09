Семьи НАО наградят медалью «За любовь и верность»

Претенденты на награду медалью представлены муниципалитетами Ненецкого округа, но сбор предложений пока продолжается до 29 апреля.

Медаль «За любовь и верность» вручат в торжественной обстановке по случаю празднования Дня семьи, любви, верности 8 июля.



На медаль могут рассчитывать семьи, союз которых длится более 40 лет, воспитавших от двух детей, семьи в браке больше 45 лет, воспитавшие ребенка или нескольких детей. Это должны быть образцовые семьи с точки зрения морали.



Медалями награждают супругов, проживающих в НАО, имеющие известность среди горожан крепостью семейных устоев, добившиеся благополучия ударным трудом, воспитавшим детей.



Федеральная квота НАО - 70 медалей. Кандидатуры к награждению представляются горадминистрацией Нарьян-Мара, Заполярного района на основе предложений глав поселков, предприятий, организаций любых форм собственности, общественных организаций на территории региона.



Сейчас списки получателей медалей в этом году формируют на уровне муниципальных образований.