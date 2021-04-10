Череповчан, не убирающих за питомцами на улице, будут штрафовать

Вологодская область >> Общество >> 10.04.2021

Жители ТОС «Первомайский» во время встречи с мэром подняли вопрос загаженности общественных территорий. Владельцы собак, гуляя со своими питомцами, не убирают экскременты.

Город становится чище, но не весной, когда сходит снег, а вокруг все завалено собачьим калом, который начинает вонять. Многие годы отношение людей к своим обязанностям не меняется – за собаками они не убирают, а потом их же дети ходят по загаженной территории и пачкаются в кале.

Горожане требуют принятия каких-то мер по этому поводу. Мэр Череповца В. Германов, что нужно штрафовать тех, кто не убирает за собакой, по-другому ситуация не изменится. В течение года этот вопрос проработают и найдут алгоритм решения проблемы, чтобы жители Череповца приучались к культуре не только на словах. Если действовать методом убеждения, уйдет 15 лет на изменение ситуации, поэтому нужно убеждать штрафами. Так удастся справиться за 3-4 года.

Градоначальник отметил наличие в Череповце ответственных владельцев собак - они носят пакеты и убирают экскременты за питомцами.





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