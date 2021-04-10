Уровень воды в реке Вологде подбирается к критической отметке

В Центре гражданской защиты Вологды измерили уровень воды в р. Вологда. Каждый день вода поднимается на 30 см, и сейчас находится на отметке 109,2 м по Балтийской системе. За последний день вода поднялась на 36 см. Если вода поднимется до 110,2 м, а так оно, скорее всего, и будет, начинается подтопление дачных участков в Доронино, Баранково, Лукьяново и Ананьино.



На реке активно образуются закраины, промоины, подвижки льда, скоро начнется ледоход. Специалисты проводят ледорезные работы и чернению льда, поэтому риска заторов нет. Интенсивность таяния благодаря теплой погоде усиливается, особенно после осадков, поэтому ежедневный прирост уровня воды – 30 см. В полях много снега, который будет таять, стекать в реку, поэтому вода будет прибывать.



Глава Центра гражданской защиты города О. Пономарев просит владельцев дач проверить владения, подготовиться к половодью - поднять вещи или увезти их.



По мнению синоптиков паводок идет спокойно, стандартно, а на р. Вологда и р. Тошня на днях начнется ледоход.