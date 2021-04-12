Президент России наградил медалями педагога и врача из Карелии
В. Путин представил к госнаграде замдиректора Университетского лицея В. Скабину и завнефрологии Республиканской больницы О. Барышеву.
Глава региона А. Парфенчиков рассказал, что указом президента РФ за заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена В. Скабина, замдиректора Университетского лицея.
За заслуги в сфере здравоохранения, добросовестный многолетний труд О. Барышева, завотделением нефрологии Республиканской больницы им. Баранова, отмечена медалью Луки Крымского.
Также почетного звания «Заслуженный журналист РФ» глава страны удостоил известного журналиста и писателя из Карелии Ю. Шлейкина.
Парфенчиков присоединился к поздравлениям земляков, поблагодарил их за хорошую труд, преданность профессии и высокий профессионализм. Награды всегда находят своих героев, а получить их может любой человек, который не боится работать, много лет трудится на одном месте, добиваясь продвижения по службе и признания коллег.
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