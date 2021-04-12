Секреты прибыльной игры в покер

У опытных и плюсовых игроков в покер есть свои секреты, которыми они готовы поделиться с новичками. Благодаря проверенным временем «фишкам» они выигрывают в PokerOK крупные суммы и достигают невероятных высот в карьере. Секреты основаны преимущественно на точных математических расчетах и психологии. Здесь нет теории. Исключительно базовая основа, позволяющая принять правильное решение игрокам, которые только начинают знакомство с покером.

Правильно определять позицию за столом

Ставка из ранней позиции на префлопе для новичка — табу. Это три первых игрока, расположенных справа от ББ (большого блайнда). Если за столом шесть участников, то только первый игрок занимает позицию UTG, что переводится как «Под прицелом». Опасность хода из данной позиции:

ввязаться в противостояние с сильными оппонентами, имея на руках слабые карты;

на всех улицах первым принимать решение, не имея возможности проанализировать действия оппонентов;

предоставлять соперникам максимум информации о своих руках!

Новичкам рекомендуется разыгрывать не более 10% карманных карт. На первых порах желательно следить за соперниками. Приобретая опыт, покерист поймет, когда данное правило можно нарушить.

Использовать таблицу разыгрываемых карт

Чтобы сократить время принятия решения рекомендуется создать таблицу, в которой перечислены карты, разыгрываемые из разных позиций. На первых порах новички все время будут подсматривать, постепенно запоминая правила игры. У посетителей есть возможность скачать GGPokerok на ПК и общаться с другими игроками в чате, смотреть VOD (обучающее видео), читать форумы, использовать готовые стратегии.

Опытные игроки делают записи во время игры, ставят нотсы на оппонентов, анализируют результат своих действий. В онлайн покере собрать статистическую информацию помогают специальные программы. Анализ позволяет убедиться в том, что не все «красивые» карты на самом деле так хороши.

Тратить фишки разумно

Не нужно тратить фишки на сомнительные коллы. Не стоит ввязываться в ситуацию, которая впоследствии может привести к принятию сложных решений. Вкладывать деньги предпочтительно в одномастные карты, потому что у них больше шансов усилиться на флопе и последующих улицах. Автоколлекров (покеристов которые автоматически отвечают на все ставки оппонентов, в надежде на удачу) опытные игроки любят за то, то они совершают бездумные действия и раздают свой банкролл. С такими пользователями не следует блефовать. Ложь все равно вскроется.

Использование дополнительных приемов

К дополнительным приемам относятся:

блеф;

защита блайндов;

кража блайндов!

Начинающим игрокам рекомендуется как можно быстрее освоить эти навыки. Однако увлекаться использованием данных приемов не стоит. Опытные клиенты GG ПокерОк могут легко распознать блеф и защитить свои блайнды. Столкнувшись с сопротивлением, новички часто пасуют и теряют ставку. Чтобы виртуозно овладеть данными приемами, рекомендуется вначале изучить теоретический материал, понаблюдать за оппонентами и проанализировать их действия. На первых порах использовать специальные приемы лучше на пассивных и неуверенных игроках.