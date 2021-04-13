Космическую красоту Поморья можно увидеть в Архангельске
В галерее историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы» состоялось открытие выставки фотографий космонавта И. Вагнера на борту МКС-63.
Экспозиция состоит из 24 снимков, и на нескольких запечатлена Архангельская область. Под каждой фотографией есть подпись автора.
Открытие выставки приурочили к 60-летию первого полета человека в космос.
Министр культуры Архангельской области Н. Бакшеева поздравила организаторов и посетителей выставки с Днем космонавтики, отметив, что для региона это особый праздник – здесь находится космодром Плесецк. С космосом связал судьбу и уроженец Североонежска И. Вагнер - 123-й космонавт РФ и 566-й - мира.
Благодаря его фотографиям, сделанным с космической станции, горожане могут увидеть красоту Архангельской области с необычного ракурса.
Как отметил на открытии выставки заместитель министра культуры Архангельской области Игорь Репневский, экспозиция позволит по-новому взглянуть на нашу страну и родное Поморье, увидеть их глазами космонавта и подвигнет бережнее относиться к окружающему миру и людям.
Идея организации выставки снимков, сделанных космонавтом, в предложил губернатор Архангельской области А. Цыбульский.
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