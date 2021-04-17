В Нарьян-Маре проходит бесплатная вакцинация собак и кошек

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.04.2021

17-18 апреля в п. Искателей и Нарьян-Маре желающие могут бесплатно привить домашних питомцев.

Вакцинация доступна сегодня в 10:00-11:00 в районе площадки для выгула собак на перекрестке ул. Ненецкая и ул. Полярная, 11:30-12:30 на пересечении ул. Пионерская и ул. им. Швецова, в 14:00-15:00 на ул. им. 60-летия Октября у дома № 5.

Завтра передвижная бригада ветеринаров будет на ул. Калмыкова, 3 у магазина «Снежинка» с 10:00 до 11:00. В п. Искателей привить животных можно будет с 11:30 до 12:30 на пересечении ул. Монтажников и ул. Нефтянников, 18.

«Станция по борьбе с болезнями животных» сообщает, что обязательное условие для бесплатной прививки - наличие паспорта питомца. Животное заранее нужно избавить от глистов.

Прививка делается от бешенства – неизлечимой болезни животных, которая через слюну или укус может передаться человеку. Прививка полезна животным, хозяева которых планируют брать питомца на охоту или в путешествие.

Акция организована Департаментом внутреннего контроля НАО и «Станцией по борьбе с болезнями животных».





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