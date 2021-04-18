Блогер-урбанист Варламов назвал Череповец худшим городом недели
Блогер-урбанист И. Варламов раскритиковал Череповец в своем блоге, назвал его худшим городом недели.
На ул. Данилова его привел в недоумение светофор, который отключают с 6.00 до 9.00, т. е. во время пикового трафика, когда люди идут на работу, а дети в школу. Власти посчитали, что отключение светофора поможет в борьбе с утренними пробками, но совершенно не подумали о безопасности.
Гениальная идея властей Череповца – повесить на светофоре предупреждающую табличку со стрелочкой в сторону обхода, а обход – это 3 пешеходных перехода и лишних 117 метров. В Череповце так представляют комфортную городскую среду! Решать проблему с пробками нужно комплексно, но на это у местных чиновников нет времени.
Варламов заметил, что какая-нибудь условная бабушка с сумками или тележкой, маломобильный горожанин особенно будут благодарны череповецким чиновникам за удобство.
Такая ненормальная ситуация в городе настолько возмутила урбаниста, что он открыл новую рубрику и теперь выбирает в ней худший город недели.
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