Блогер-урбанист Варламов назвал Череповец худшим городом недели

Блогер-урбанист И. Варламов раскритиковал Череповец в своем блоге, назвал его худшим городом недели.



На ул. Данилова его привел в недоумение светофор, который отключают с 6.00 до 9.00, т. е. во время пикового трафика, когда люди идут на работу, а дети в школу. Власти посчитали, что отключение светофора поможет в борьбе с утренними пробками, но совершенно не подумали о безопасности.



Гениальная идея властей Череповца – повесить на светофоре предупреждающую табличку со стрелочкой в сторону обхода, а обход – это 3 пешеходных перехода и лишних 117 метров. В Череповце так представляют комфортную городскую среду! Решать проблему с пробками нужно комплексно, но на это у местных чиновников нет времени.



Варламов заметил, что какая-нибудь условная бабушка с сумками или тележкой, маломобильный горожанин особенно будут благодарны череповецким чиновникам за удобство.



Такая ненормальная ситуация в городе настолько возмутила урбаниста, что он открыл новую рубрику и теперь выбирает в ней худший город недели.