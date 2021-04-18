Первых новобранцев весеннего призыва в Череповце отправили в армию

Вологодская область >> Общество >> 18.04.2021

Со сборных пунктов военкоматов Череповца отправили на службу в армию призывников весеннего призыва. Всего в воинские части отправились 7 человек из Череповца и 4 из Череповецкого района. Они будут служить в Поволжье, в ракетных войсках стратегического назначения.

Служба в армии - возможность повзрослеть и окрепнуть физически, завести настоящих друзей, путь к призванию. Но, увы, большинство молодых людей не горят желанием идти в армию и делают все, чтобы отсрочить этот «счастливый» момент или не пойти в армию вообще. Они считают, что армия – это время, потраченное впустую, которое можно было бы потратить на свое развитие - обучение или работу. Никакая агитация, патриотические клубы и акции это мнение изменить не могут.

Весенний призыв продлится до 11 июля, а за это время в армию отправятся 450 череповчан.

В связи с ковидом на призывном пункте соблюдаются меры предосторожности: СИЗ, потоки людей разведены, ребят осматривает врач в Череповце, потом в Вологде, также они сдают тест на коронавирус.





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