XX Маргаритинская ярмарка пройдет на четырех площадках

Архангельская область >> Общество >> 21.04.2021

XX международная Маргаритинская ярмарка стартует 23 сентября и завершиться 27 сентября. Мероприятия пройдут в выставочном центре «Норд-Экспо», центральном рынке, у здания Архоблпотребсоюза, в Петровском парке.

В юбилейном для ярмарки году решено детально прорабатываются каждый организационный вопрос, потому что товаропроизводители, покупатели должны чувствовать себя комфортно. Для сельхозтоваропроизводителей выделят места на безвозмездной основе.
В программе Маргаритинки 3 части: торговая, деловая, культурная.

Деловая сфокусируется на «Цифровизации бизнеса», затронет 3 нацпроекта: «Цифровая экономика РФ», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка ИП».

Идея культурной программы – «Все пряники в гости к северной козуле». Планируется демонстрация достижений в сохранении, популяризации культуры региона, выявление объектов нематериального наследия в кулинарной сфере.

Помимо просветительской задачи тема культурной программы призвана привнести элемент зрелищности в сам праздник, привлечь гостей.
Основное мероприятие - выставка народных промыслов «Наследие России. Приумножая традиции» в честь 75-летия рождения, 50-летия творческой деятельности основателя Детской школы народных ремесел В. Бурчевского.





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