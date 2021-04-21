XX Маргаритинская ярмарка пройдет на четырех площадках

XX международная Маргаритинская ярмарка стартует 23 сентября и завершиться 27 сентября. Мероприятия пройдут в выставочном центре «Норд-Экспо», центральном рынке, у здания Архоблпотребсоюза, в Петровском парке.



В юбилейном для ярмарки году решено детально прорабатываются каждый организационный вопрос, потому что товаропроизводители, покупатели должны чувствовать себя комфортно. Для сельхозтоваропроизводителей выделят места на безвозмездной основе.

В программе Маргаритинки 3 части: торговая, деловая, культурная.



Деловая сфокусируется на «Цифровизации бизнеса», затронет 3 нацпроекта: «Цифровая экономика РФ», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка ИП».



Идея культурной программы – «Все пряники в гости к северной козуле». Планируется демонстрация достижений в сохранении, популяризации культуры региона, выявление объектов нематериального наследия в кулинарной сфере.



Помимо просветительской задачи тема культурной программы призвана привнести элемент зрелищности в сам праздник, привлечь гостей.

Основное мероприятие - выставка народных промыслов «Наследие России. Приумножая традиции» в честь 75-летия рождения, 50-летия творческой деятельности основателя Детской школы народных ремесел В. Бурчевского.

