Правительство РФ утвердило программу господдержки хоздеятельности коренных малочисленных народов в Арктике
В деятельность коренных малочисленных народов Арктики включили 6 ключевых направлений: развитие туризма, промышленности, субсидирование МСБ, помощь в реализации традиционной продукции на внутреннем и внешнем рынке страны. Уделено внимание и вопросам кадров и образования.
Реализация программы может улучшить благосостояние всех коренных народов, уменьшить безработицу, увеличить объемы выпуска продукции традиционной хоздеятельности, повысить турпривлекательность Арктики.
План мероприятий программы разработает Министерство востокоразвития, после чего его представят в Правительстве. Это должно произойти в 3 ближайших месяца.
Для подготовки документа НАО в феврале посетили представители Агентства по развитию человеческого капитала Арктики и Дальнего Востока.
Справка. В российской Арктике 19 малочисленных народов, есть их объекты наследия, представляющие культурную и историческую ценность мирового значения. Согласно Всероссийской переписи населения в 2010 г. в российской Арктике численность малочисленных народов - 102 тыс. человек.
Рекомендуем по теме:
А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров
Как получить бонусы в онлайн покере для ставок
Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.
В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта
Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом
Администрацию главы Коми осветят на 6,3 млн руб.
Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи