Правительство РФ утвердило программу господдержки хоздеятельности коренных малочисленных народов в Арктике

В деятельность коренных малочисленных народов Арктики включили 6 ключевых направлений: развитие туризма, промышленности, субсидирование МСБ, помощь в реализации традиционной продукции на внутреннем и внешнем рынке страны. Уделено внимание и вопросам кадров и образования.



Реализация программы может улучшить благосостояние всех коренных народов, уменьшить безработицу, увеличить объемы выпуска продукции традиционной хоздеятельности, повысить турпривлекательность Арктики.



План мероприятий программы разработает Министерство востокоразвития, после чего его представят в Правительстве. Это должно произойти в 3 ближайших месяца.



Для подготовки документа НАО в феврале посетили представители Агентства по развитию человеческого капитала Арктики и Дальнего Востока.



Справка. В российской Арктике 19 малочисленных народов, есть их объекты наследия, представляющие культурную и историческую ценность мирового значения. Согласно Всероссийской переписи населения в 2010 г. в российской Арктике численность малочисленных народов - 102 тыс. человек.

