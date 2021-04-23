Правительство РФ утвердило программу господдержки хоздеятельности коренных малочисленных народов в Арктике

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.04.2021

В деятельность коренных малочисленных народов Арктики включили 6 ключевых направлений: развитие туризма, промышленности, субсидирование МСБ, помощь в реализации традиционной продукции на внутреннем и внешнем рынке страны. Уделено внимание и вопросам кадров и образования.

Реализация программы может улучшить благосостояние всех коренных народов, уменьшить безработицу, увеличить объемы выпуска продукции традиционной хоздеятельности, повысить турпривлекательность Арктики.

План мероприятий программы разработает Министерство востокоразвития, после чего его представят в Правительстве. Это должно произойти в 3 ближайших месяца.

Для подготовки документа НАО в феврале посетили представители Агентства по развитию человеческого капитала Арктики и Дальнего Востока.

Справка. В российской Арктике 19 малочисленных народов, есть их объекты наследия, представляющие культурную и историческую ценность мирового значения. Согласно Всероссийской переписи населения в 2010 г. в российской Арктике численность малочисленных народов - 102 тыс. человек.





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