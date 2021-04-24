Охоту на медведя в Коми предложили сделать коммерческой

Охоту на медведя в Коми планируют сделать коммерческой, привлечь к ней профессионалов. Так считает министр природных ресурсов республики А. Кузнецов. Но это его мнение, а не министерства.



Медведь представляет опасность, а регулирование численности зверя требует аргументации. Есть охотники, готовые заплатить за охоту на медведя, почему бы этим не воспользоваться? Но у этого предложения масса противников, которые не хотят узаконивать убийство медведей ради чьей-то забавы, пусть и за деньги.



Сам Кузнецов увидел охоту на медведя в 1997 г., когда работал на алмазном месторождении. Тогда охота была коммерческой. Сейчас ее можно сделать такой же. Это стало бы точкой притяжение туристов, желающих испытать адреналин. Но необходимости в отстреле медведей нет, так как эти звери не такие агрессивные как волки.



Сейчас выплаты за добытых медведей «заморожены», так как анализ показал, что в отстреле нет необходимости. Существуют квоты по отстрелу, а также возможность выпуска приказа о регулировании численности.