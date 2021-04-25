В Вологде неделю будет работать ярмарка «Настоящий Вологодский продукт»

Вологодская область >> Общество >> 25.04.2021

7 дней продлится ярмарочный марафон на вологодской пл. Революции. Вологжане могут купить здесь продукцию местных производителей. Ярмарка открылась вчера и продлиться до 30 апреля, работая ежедневно с 10:00 до 17:00. Ярмарка имеет и развлекательный элемент - людей зазывают сделать покупки, попробовать вкусности.

Основные участники - вологодские производители продтоваров. Всего заявились 50 предпринимателей, которые торгуют мясом, мясной продукцией, рыбой, сырыми, птицей, яйцами, сухофруктами, медом, маслом нерафинированным, кондитерскими изделиями, овощами и фруктами. На ряд продуктов снижены цены. Они меньше, чем в магазинах. В это цель ярмарки – познакомить людей с местной продукцией по доступным ценам, дать возможность фермерам реализовать свой товар быстро и без наценок торговых сетей.

Также здесь традиционно продают сезонный товар: семена, удобрения, рассаду, садово-огородные инструменты.

Торговля проходит в рамках Недели экологии, Года экологии в Вологде, объявленного мэром С. Воропановым.





Рекомендуем по теме:

Ярмарка «Наша рыба» откроется в мурманском ТЦ «Форум»

В Череповце проходит первая большая сельскохозяйственная ярмарка

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

"Дачный сезон 2018" открыл череду сельхозярмарок к Вологде

Хитом Вологодской ярмарки стали шампиньоны

В честь всемирного дня шопинга в Майском пройдет масштабная ярмарка


А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.

Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом

Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи

Инициативу НАО по строительству нового корпуса Ненецкой окружной больницы рассмотрят в Минэке

Коми продает здание столовой в Серегово и ангар в Ухте

Новые автобусы МАЗ выйдут на маршруты в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета