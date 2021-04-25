В Вологде неделю будет работать ярмарка «Настоящий Вологодский продукт»

7 дней продлится ярмарочный марафон на вологодской пл. Революции. Вологжане могут купить здесь продукцию местных производителей. Ярмарка открылась вчера и продлиться до 30 апреля, работая ежедневно с 10:00 до 17:00. Ярмарка имеет и развлекательный элемент - людей зазывают сделать покупки, попробовать вкусности.



Основные участники - вологодские производители продтоваров. Всего заявились 50 предпринимателей, которые торгуют мясом, мясной продукцией, рыбой, сырыми, птицей, яйцами, сухофруктами, медом, маслом нерафинированным, кондитерскими изделиями, овощами и фруктами. На ряд продуктов снижены цены. Они меньше, чем в магазинах. В это цель ярмарки – познакомить людей с местной продукцией по доступным ценам, дать возможность фермерам реализовать свой товар быстро и без наценок торговых сетей.



Также здесь традиционно продают сезонный товар: семена, удобрения, рассаду, садово-огородные инструменты.



Торговля проходит в рамках Недели экологии, Года экологии в Вологде, объявленного мэром С. Воропановым.