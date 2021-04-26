Книга про бывшего главу Петрозаводска Н. Левина получила приз

Книга «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий» выиграла спецприз от Заксобрания Карелии. Это издание составлено автором О. Миммиевой.



Законодательное собрание Карелии проводило ряд мероприятий на тему «Книга года РК», и в рамках этих мероприятий решило поощрить работу О. Миммиевой. Об этом рассказала депутат Заксобрания Г. Гореликова.



Книга об экс-мэре Петрозаводска Н. Левине в Заксобрании была презентована 24 декабря прошлого года. Издание выпущено по инициативе С. Катанандова силами издательства «Скандинавия». Книга стала данью памяти хорошего человека, которого уважали коллеги и население, который много сделал для своего города.



Напомним, что Н. Левин ушел из жизни из-за отрыва тромба 12 октября 2018 г. в московском аэропорту. С 1995 г. по 2000 г. он был главой самоуправления Беломорского района, с 2000 по 2009 г. занимал пост главы Заксобрания республики, с июля 2009 г. по сентябрь 2013 г. возглавлял Петрозаводского горокруга, а с февраля 2014 г. - работу Отделения Пенсионного фонда РФ в Карелии.