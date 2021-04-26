Книга про бывшего главу Петрозаводска Н. Левина получила приз

Республика Карелия >> Общество >> 26.04.2021

Книга «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий» выиграла спецприз от Заксобрания Карелии. Это издание составлено автором О. Миммиевой.

Законодательное собрание Карелии проводило ряд мероприятий на тему «Книга года РК», и в рамках этих мероприятий решило поощрить работу О. Миммиевой. Об этом рассказала депутат Заксобрания Г. Гореликова.

Книга об экс-мэре Петрозаводска Н. Левине в Заксобрании была презентована 24 декабря прошлого года. Издание выпущено по инициативе С. Катанандова силами издательства «Скандинавия». Книга стала данью памяти хорошего человека, которого уважали коллеги и население, который много сделал для своего города.

Напомним, что Н. Левин ушел из жизни из-за отрыва тромба 12 октября 2018 г. в московском аэропорту. С 1995 г. по 2000 г. он был главой самоуправления Беломорского района, с 2000 по 2009 г. занимал пост главы Заксобрания республики, с июля 2009 г. по сентябрь 2013 г. возглавлял Петрозаводского горокруга, а с февраля 2014 г. - работу Отделения Пенсионного фонда РФ в Карелии.





Рекомендуем по теме:

В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"

Вышла в свет книга-атлас "Череповец: кольца истории"

Первому губернатору Коми Ю. Спиридонову посвятили книгу и сайт

100-летие отметил петрозаводский горсовет

Выставка "Книга года Республики Карелия-2017" открылась в Петрозаводске

20 марта решится вопрос статуса Петрозаводска


А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.

Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом

Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи

Инициативу НАО по строительству нового корпуса Ненецкой окружной больницы рассмотрят в Минэке

Коми продает здание столовой в Серегово и ангар в Ухте

Новые автобусы МАЗ выйдут на маршруты в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета