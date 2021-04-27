Начался прием заявок на участие в турслете «Дорогами отцов-героев»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.04.2021

Региональный турслет «Дорогами отцов-героев» стартует у озера Васькино 12 июня. Принять в нем участие могут команды предприятий, школ, учреждений, сел, общественные организации, ИП, юридические лица, объединения по интересам и местам проживания, даже дворовые команды. Слет продлится два дня, его можно увидеть зрителям родственникам, друзьям, болеьщикам.

В 2021 г. слет пройдет в 55-й раз. Учредитель мероприятия - Департамент финансов и экономики округа, ответственный за проведение – Центр арктического туризма.

Команды должны состоять из 8 человек, 6 человек основного состава (не меньше 2-х женщин), 2 человека - запасные. Все должны быть совершеннолетними.

Заявку на участие можно подавать до 28 мая в Центр арктического туризма. Жеребьевка состоится 28 мая. Положение о слете можно прочитать на сайте ЦАТ.

Справка. Впервые турслет «Дорогами отцов-героев» проведен в 1965 г. За такую долгую историю он превратился в самое массовое событие маленького региона, которое собирает 100-150 участников и столько же зрителей.





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