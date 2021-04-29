В Архангельске решается судьба «Детского мира»

Руководство музшколы Баренцева региона просит отдать им здание «Детского мира» в безвозмездное пользование, но депутаты относятся к этому настороженно.



Здание пару лет никем не используется, поэтому отдать его музыкальной школе логично — оно заживет новой жизнью. Здание школы в аварийном состоянии, а дети занимаются в помещениях, которые им предоставили епархия.



Но власти города не раз передавали структурам объекты, и судьба их складывалась не всегда хорошо. Например, в здание школы № 4 вложили 900 млн руб., но она как стояла 15 лет без дела, так и стоит. Также власти обещали отремонтировать Дом Киселева 3 года назад, но к делу не приступили до сих пор.



Перед использованием «Детского мира» необходимо сделать капремонт, но самой коле делать его не на что. Она хочет получить здание просто так и без всяких вложений.

Ни одна программа на разработку проекта ремонта, выполнение ремонта не имеет средств.



Лучший вариант — епархии передать здание школы «Ксения» музшколе Баренцева региона. Это будет вклад в развитие города, особенно если участь, что уже 30 лет оно принадлежит детям.





