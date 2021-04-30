Стратегические сессии по развитию Петрозаводска стартовали в карельской столице

Власть, общество, эксперты собрались в «Точке кипения» для обсуждения перспективных векторов развития.



Это была первая сессия Центра городских компетенций АСИ. На нее пришли 100 человек.



Это первая такая встреча, на которой участники могут обсудить вопросы развития Петрозаводска, определить, какие проекты станут драйверами, как горожане могут в них участвовать.



Любая стратегия развития идет от человека, делается для него. Проектирование документов такого рода надо начинать с общения с жителями, в противном случае документ подготовленный «сверху», будет лежать в столе, и не будет восприниматься. Задача сессии — определить активных участников процесса из горожан, вместе подготовить стратегию развития на краткосрочный, долгосрочный периоды. Об этом рассказал модератор сессии, замруководителя Центра городских компетенций АСИ А. Красавцев.



В Петрозаводске пройдет 3 стратегических сессии. Уже обозначены общие контуры развития Петрозаводска. Далее участники будут обсуждать предложения предметно.

