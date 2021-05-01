В Череповце школьники разработали для заводчан шкаф-прачечную

"Умный шкаф" для завода "Северсталь" разработали участники проекта "Инженер XXI в". Школьники сделали смарт-шкаф, который будет выдавать задания, забирать в химчистку одежду.



В шкафу есть дисплей с задачами, через него можно заказывать еду в смарт-столовой. Когда смена закончится, рабочий в шкаф вешает грязную одежду, вещь из шкафа отправляется в стирку и возвращается уже чистой. Также в шкафу есть вентилятор, поддерживающий хороший микроклимат. Макет выполнен из акрила, а в реальности должен быть из нержавеющей стали.



Д. Луканичева и И. Репина разработали манипулятора для сортировки твердых отходов на производстве. Присутствие человека минимизировано. Робот подходит для склада, когда человеку трудно поднять груз.



В программе "Инженер XXI в" участвовали 86 школьников из 8-10-х классов. Проект начался в феврале, и в его рамках с детьми работали эксперты "Северстали", жюри всероссийской олимпиады школьников и преподаватели центра "Сириус".

Школьники предложили 18 проектов, 8 из которых победили.



"Инженер XXI в" - часть проекта "Дети Череповца" фонда "Дорога к дому" "Северстали".