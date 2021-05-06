Жители НАО пишут письма Победы

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 06.05.2021

Перед Днем Победы с девизом «Скажи спасибо лично» в Ненецком округе проходит патриотическая акция. Она называется «Письмо Победы», и в ее рамках можно написать письмо благодарности ветеранам округа. Сделать это предлагают всем, а письма доставят волонтеры в почтовые ящики героев войны 8-9 мая.

Глава окружного отделения движения «Волонтеры Победы» М. Баширова отметила, что неравнодушные люди добровольцы пишут теплые слова героям войны, чтобы проявить внимание и заботу. Эти письма поддержат ветеранов, дадут понять, что их любят, а их подвиги помнят. Можно написать о своей благодарности за то, что сейчас люди живут под мирным небом, имеют возможность заниматься любимыми делами, развлекаться, а не воевать. Можно сказать, что вы всегда будете помнить тех, от кого зависела Победа.





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