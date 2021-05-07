На Архангельском мосту в Череповце произведена надвижка второго пролетного строения

В Череповце закончен важнейший технологический этап возведения моста через р. Шексна. Это конструкция имеет длину 240 м, которые надвинута до центральной седьмой опоры. До этого выполнена надвижка на опору №8. Несоединенным остался один центральный участок моста.



Подрядчик приступил к навесной сборке между опорами №7 и №8 с креплением вантов - тросов из стали для удержания всего пролетного строения. Каждая опора изготовлена из монолитного железобетона, а в высоту достигает 119 м.



Губернатор Архангельской области О. Кувшинников отметил впечатляющий темп работ, благодаря которым строители уже к концу 2021 г. смогут пройти от одного берега на другой. Строительство завершит образование транспортного кольца Череповца, которое свяжет 4 крупных микрорайона, обеспечит условия для кольцевого движения транспорта.



Сейчас готовы опоры с 1 по 6, с 9 по 15 и продолжается бетонирование 7 и 8. Со строительством второго моста через Шексну синхронизирована реконструкция Шекснинского пр., который начали расширять в 2021 г. до 6 полос от ул. Годовикова до ул. Рыбинская. К концу текущего года объект сдадут, и стартует строительство проспекта от ул. Рыбинская до Южного шоссе.