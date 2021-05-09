С. Дейнеко вступила в должность главы Котласа
Торжество по случаю вступления в должность главы Котласа прошла в местном драматическом театре. На инаугурацию пригласили администрацию губернатора, правительства региона, депутатов, глав муниципальных районов, предприятий, организаций, представителей общественности.
Избрание нового главы огласил председатель горсобрания А. Степанов. Оно прошло на внеочередной сессии 29 апреля, где большинством голосов выбрали главой С. Дейнеко. В работе сессии участвовал первый замгубернатора Архангельской области В. Петросян.
По Уставу, глава Котласа принесла присягу, обещая справедливо осуществлять полномочия, исполнять обязанности, защищать интересы горожан, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, законы и Устав Архангельской области и Устав Котласа.
Залогом исполнения обязательств будут честь и отственность перед законами России.
От лица А. Цыбульского, губернатора Архангельской области, с вступлением в должность С. Дейнеко поздравил глава департамента внутренней политики и местного самоуправления правительства региона А. Рыженков.
Новая глава Котласа пообещала усилить преимущества, ослабить негатив в развитии города, сделать город уютным и комфортным для работы и жизни.
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