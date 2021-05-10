В Вологде с Днем Победы поздравили 95-летнего ветерана, участвовавшего в освобождении концлагеря Освенцим

Вологодская область >> Общество >> 10.05.2021

95-летний Г. Шириков ушел на войну в 43-м году в 17 лет. День Победы он встретил в Праге. Вчера во дворе его дома на ул. Октябрьской, 8 был организован праздник, а участие в нем приняла депутат ЗакСа области М. Денисова.

Шириков хорошо помнит 9 мая 1945 г. в Праге, как советские войска встречали местные жители, как были рады и благодарны. Сейчас ветеран не может понять, почему ценность этой победы пытаются переосмыслить и стереть. Невозможно понять, как можно по-другому относится к концлагерям и мн. др.

У дома ветерана прошел мини-парад из курсантов ВИПЭ. Также был организовали концерт из песен военных лет «Мы за ценой не постоим» и «Казаки в Берлине».

М. Денисова вручила ветерану Знамя Победы, гвоздики, подарки от руководства Вологды и региона. Она поблагодарила Геннадия Васильевича, за то, что отстоял страну, мир. Она пожелала крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Также 9 мая парадный расчет, вокалисты выступили у Дома ветеранов на ул. Беляева, 24а, где проживают 42 человека, 5 из которых - труженики тыла и 16 детей войны.





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