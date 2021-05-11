Как правильно подобрать защитные очки?

>> Общество >> 11.05.2021

Физиологи и специалисты по научной организации труда https://getsiz.ru/glavnaya-stranica-getsiz-ru/interviu/okhrana-truda уверены: подгонка очков играет важную роль в повседневной жизни. Постоянно соскальзывающие очки не только раздражают, но и могут быть чрезвычайно опасным фактором в работе.

Идеально ли сидят на вас очки?

Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для вашей безопасности на рабочем месте. Если очки слишком жесткие и давят на ухо, висок или нерв за ухом, это вызывает болезненные ощущения и может привести к снижению концентрации внимания. И несмотря на то, что слишком тугие защитные очки наверняка защитят ваши глаза от пыли и мелких летающих предметов, вы все равно подвергаете себя риску, связанному с чрезмерным давлением на голову.

Жесткие модели вызывают сильную головную боль, которая приводит к ухудшению зрения и концентрации. Это снижает скорость вашей реакции, в результате чего вы можете подвергнуть опасности себя и своих коллег при работе с тяжелым оборудованием или опасными химикатами.

Неправильно подогнанные очки: риски

Очки, которые скользят, хотя и не стесняют владельца, создают множество других рисков. Если защитные модели сидят свободно, оставляя слишком большой зазор между оправой и лицом, частицы грязи или мелкие предметы могут попасть внутрь и повредить глаз. Более того, очки, которые скользят, требуют постоянного внимания со стороны владельца, ведь он должен постоянно их поправлять.

Примерка и подгонка закрытых защитных очков

Шаг 1. Одной рукой приложите к лицу закрытые очки.

Шаг 2. Удерживая очки на месте, наденьте наголовную ленту другой рукой на затылочную часть головы.

Шаг 3. Отрегулируйте наголовную ленту по размеру головы.

Шаг 4. Проверьте прилегание. Если вы носите корригирующие очки, то проверьте, не мешают ли дужки прилеганию закрытых очков. Проверьте наличие зазоров, проведя указательными пальцами вокруг обтюратора.

Использование с респиратором (https://getsiz.ru/glavnaya-stranica-getsiz-ru/obzory/drugie-siz)

Шаг 1. Респиратор надевается после защитных очков.

Шаг 2. Убедитесь, что защитные очки удобно расположены на респираторе (посадка в области переносицы).

Шаг 3. Убедитесь в оптимальном прилегании респиратора и отсутствии поступления воздуха из подмасочного пространства.

Снятие защитных очков

Шаг 1. Наклоните голову и стяните наголовную ленту.

Шаг 2. Снимите защитные очки с лица (будьте внимательны в этот момент: без очков вы подвержены риску получения травмы).

Источник: https://getsiz.ru/kak-pravilno-podobrat-zashchitnye-ochki.html





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