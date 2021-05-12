Подрядчик срывает сроки открытия детского лагеря «Гандвиг» в Кандалакше

Открытие оздоровительного образовательного центра «Гандвиг» в Кандалакше может не состояться в заявленные сроки. Об этом рассказала на совещании в правительстве Мурманской области глава Минобрнауки О. Дзюба.



Вопрос открытия детского центра «Гандвига» на берегу Белого моря остается открытым. Ежегодно летом учреждение принимало 300 детей. Сейчас на территории идет строительство нового корпуса для 50 детей. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, что поставило под угрозу открытия лагеря в летней оздоровительной кампании.



Министр строительства Мурманской области В. Сандурский сообщил, что готовность объекта 70%. Подрядчик не сумел вовремя благоустроить территорию. Расторжение договора с ним займет месяц, еще потребуется время на выбор нового подрядчика, по этой причине решено доработать со старым подрядчиком. В течение 1,5 месяцев он обещает сдать объект.



Глава региона А. Чибис заявил, срыв сроков должен быть наказан взысканием штрафа. 1 июня строительные работы должны закончится, а корпус должен быть открыт для детей.



В этой ситуации виноваты и чиновники из надзорного ведомства, которые плохо контролировали ход работ.