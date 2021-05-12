Подрядчик срывает сроки открытия детского лагеря «Гандвиг» в Кандалакше

Мурманская область >> Общество >> 12.05.2021

Открытие оздоровительного образовательного центра «Гандвиг» в Кандалакше может не состояться в заявленные сроки. Об этом рассказала на совещании в правительстве Мурманской области глава Минобрнауки О. Дзюба.

Вопрос открытия детского центра «Гандвига» на берегу Белого моря остается открытым. Ежегодно летом учреждение принимало 300 детей. Сейчас на территории идет строительство нового корпуса для 50 детей. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, что поставило под угрозу открытия лагеря в летней оздоровительной кампании.

Министр строительства Мурманской области В. Сандурский сообщил, что готовность объекта 70%. Подрядчик не сумел вовремя благоустроить территорию. Расторжение договора с ним займет месяц, еще потребуется время на выбор нового подрядчика, по этой причине решено доработать со старым подрядчиком. В течение 1,5 месяцев он обещает сдать объект.

Глава региона А. Чибис заявил, срыв сроков должен быть наказан взысканием штрафа. 1 июня строительные работы должны закончится, а корпус должен быть открыт для детей.

В этой ситуации виноваты и чиновники из надзорного ведомства, которые плохо контролировали ход работ.





Рекомендуем по теме:

В Кандалакше открылся бассейн-долгострой

Со строительством садика на ул. Карпогорская в Архангельске возникли сложности

Лыжероллерную трассу в мурманской «Долине Уюта» заасфальтировали

Берег озера Ледовое благоустраивают

В Мурманске полетят головы тех, кто принимал многострадальный сквер им. Кирова

А. Сысоев признался в еще одной проблемной стройке


XI Международная конференция «Логистика в Арктике» прошла в Мурманске

Пин Ап – какие бонусы есть у БК?

Эксплуатация катка в центре Мурманска повредила покрытие парка

В НАО начали сбор арктических огурцов

А. Цыбульский встретился с руководством Краснофлотского машиностроительного завода

Безналичная оплата проезда с эквайрингом Сбера стала доступна по всей Мурманской области

К вакцинации в Архангельской области привлекли студентов СГМУ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета