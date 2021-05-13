Ю. Бездудный поддержал инициативу волонтеров Победы о благоустройстве захоронения бойцов ВОв

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.05.2021

Активисты окружного движения «Волонтеры Победы» предлагают отреставрировать памятник, благоустроить территорию у захоронения бойцов Красной армии, воевавших в Великой Отечественной войне, – П. Барахматова и Е. Вокуева.

Барахматов и Вокуев – солдаты лыжной бригады №31, которые погибли во время Мурманской наступательной операции в мае 1942 г. 67 лет они считались пропавшими без вести. Их останки обнаружили поисковики на Кольском полуострове в 2009 г. В 2010 г. солдат захоронили на Безымянном кладбище в Нарьян-Маре.

Глава Департамента образования, спорта, культуры НАО А. Пустовалов в рамках оперативного совещания с губернатором выразил благодарность «Чистому городу», чьи сотрудники поддерживаю порядок и сохранность захоронения. Но под влиянием времени и от воздействия окружающей среды памятник разрушается. «Волонтеры Победы» хотят его отреставрировать или даже заменить, благоустроить территорию у захоронения.

Глава НАО Ю. Бездудный считает инициативу своевременной и обещает ее поддержать.





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