Военнослужащие спецназа и разведки СЗО Росгвардии сдали в Архангельской области экзамен на право ношения крапового берета

Архангельская область >> Общество >> 18.05.2021

Такие испытания проводятся раз в год, а допускаются к ним самые подготовленные сержанты и офицеры.

Бойцы совершили марш-бросок по пересеченной местности на 10 км в полной экипировке, потом преодолели штурмовую полосу, спустились с высотного здания и показали навыки стрельбы на скорость. Последним испытанием стал спарринг с инструктором.

На полигоне устроили боевую атмосферу - дымовые шашки, взрывпакеты, выстрелы из разнокалиберного оружия, копченое небо. Нужно было собрать все свое мужество, принимать обдуманные решения всем отрядом. Единоличники здесь не побеждают, нужна слаженная работа в команде при правильно принятых решениях. Дойти до финиша было очень тяжело, и дошли не все. Это нормальное явление на таких испытаниях.

Экзамен должен был показать волевой характер, терпение, профессиональную выучку, моральную и физическую готовность претендентов. Лучшие получили высшую степень спецназа — краповые береты, которые вручал замначальника ГУ сил спецназначения Росгвардии генерал-майор В. Семин.





Рекомендуем по теме:

В Мурманске прошли региональные соревнования по стрельбе

В Череповце завершилась неделя ГТО

В Вологодской области стартовал сезон охоты

Учения Росгвардии проводятся в Мурманске

На Северном флоте закончились учения мотострелковых подразделений

Федеральная служба войск нацгвардии Мурманской области завершила противодиверсионные учения


Администрация выделит новое помещение для народного спортклуба Мончегорска

Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали на 80%

Последние звонки в Коми: что разрешено и что запрещено

Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Для школьников Поморья создают уникальный образовательный центр «Созвездие»

В НАО стартовал 4-й чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В Сыктывкаре выбрали лучших бодибилдеров
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета