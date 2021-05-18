Военнослужащие спецназа и разведки СЗО Росгвардии сдали в Архангельской области экзамен на право ношения крапового берета

Такие испытания проводятся раз в год, а допускаются к ним самые подготовленные сержанты и офицеры.



Бойцы совершили марш-бросок по пересеченной местности на 10 км в полной экипировке, потом преодолели штурмовую полосу, спустились с высотного здания и показали навыки стрельбы на скорость. Последним испытанием стал спарринг с инструктором.



На полигоне устроили боевую атмосферу - дымовые шашки, взрывпакеты, выстрелы из разнокалиберного оружия, копченое небо. Нужно было собрать все свое мужество, принимать обдуманные решения всем отрядом. Единоличники здесь не побеждают, нужна слаженная работа в команде при правильно принятых решениях. Дойти до финиша было очень тяжело, и дошли не все. Это нормальное явление на таких испытаниях.



Экзамен должен был показать волевой характер, терпение, профессиональную выучку, моральную и физическую готовность претендентов. Лучшие получили высшую степень спецназа — краповые береты, которые вручал замначальника ГУ сил спецназначения Росгвардии генерал-майор В. Семин.