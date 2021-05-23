Статус города трудовой доблести отметил Северодвинск

Архангельская область >> Общество >> 23.05.2021

Указ президента РФ В. Путина о присвоении Северодвинску звания «Город трудовой доблести» был озвучен 20 мая, и в Северодвинске, как еще в 9 городах страны, его отпраздновали незамедлительно.

Северодвинск - относительно молодой город. В 2021 г. он отметит 83-летие. История города насыщенна. В силу своей закрытости о подвигах жителей страна узнает лишь много лет спустя. Так произошло и с работой в годы ВОв. Большое количество оборонных заводов сделали Северодвинск закрытым, и только через десятилетия, после снятии грифа секретности, информация стала доступна общественности.

Сейчас подвига жителей военного города признан. Они в голод, мороз, смогли построить на заливе глубоководный причал, порт, а жили в бараках. В порту было разгружено большинство караванов союзников со стратегическими грузами, полученными СССР по ленд-лизу. Потом эти грузы отправлялись на фронт. В цехах Севмаша ремонтировали и строили корабли, выпускали продукцию военного назначения.
В Северодвинске присвоение нового статуса отметили концертом и салютом.





Рекомендуем по теме:

Северодвинцы выбрали эмблему 80-летия города

Атомный ракетный крейсер "Северсталь" отмечает 30-летие

Североморск отпраздновал 69-летие

В Северодвинске отметили 100-летие легендарного директора Г. Просянкина

Тест-системы на коронавирус поступили в три города Поморья

Представитель Президента в Северо-Западном ФО А. Беглов подвел итоги визита в Северодвинск


В НАО стартовал 4-й чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Региональный Фонд капремонта выбирает нового банк-партнера

Модный маникюр в этом году: идеи

Губернатор встретился с руководителями образовательных учреждений Заполярья

В Архангельске санаторий снова примет пожилых и инвалидов

Начался прием заявок на участие в турслете «Дорогами отцов-героев»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета