Статус города трудовой доблести отметил Северодвинск

Указ президента РФ В. Путина о присвоении Северодвинску звания «Город трудовой доблести» был озвучен 20 мая, и в Северодвинске, как еще в 9 городах страны, его отпраздновали незамедлительно.



Северодвинск - относительно молодой город. В 2021 г. он отметит 83-летие. История города насыщенна. В силу своей закрытости о подвигах жителей страна узнает лишь много лет спустя. Так произошло и с работой в годы ВОв. Большое количество оборонных заводов сделали Северодвинск закрытым, и только через десятилетия, после снятии грифа секретности, информация стала доступна общественности.



Сейчас подвига жителей военного города признан. Они в голод, мороз, смогли построить на заливе глубоководный причал, порт, а жили в бараках. В порту было разгружено большинство караванов союзников со стратегическими грузами, полученными СССР по ленд-лизу. Потом эти грузы отправлялись на фронт. В цехах Севмаша ремонтировали и строили корабли, выпускали продукцию военного назначения.

В Северодвинске присвоение нового статуса отметили концертом и салютом.