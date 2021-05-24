Жителям Мурманска предлагают выбрать смотровые площадки с видом на залив

Мурманская область >> Общество >> 24.05.2021

В Мурманске появится оборудованная смотровая площадка с видом на залив. Власти предварительно согласовали 7 участков для общественного пространства. Нужно выбрать одну.

В список попал сквер на ул. Шмидта, площадка на Северном проезде, 25, пустырь на ул. Маяковского, площадка на Кильдинской ул., склон на ул. Карла Либкнехта, сопка на ул. Достоевского, точка у мемориала на Абрам-мысе.

Должно быть выбрано приоритетное место, а люди могут поделиться своими идеями по поводу того, что на ней должно быть. Завтра будет подведен итог голосования и обнародованы результаты.

Когда местоположение выберут, приступят к разработке концепции, проведут общественные консультации с горожанами, живые презентации и примут окончательное решение по наполнению. Реализовать проект хотят в августе-сентябре.

В Мурманске появится новое место для отдыха, прогулок, с видом на залив. Таких локаций в городе не так много. Новая площадка станет точкой притяжения горожан и туристов, здесь можно будет проводить мероприятия.





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