Жителям Мурманска предлагают выбрать смотровые площадки с видом на залив
В Мурманске появится оборудованная смотровая площадка с видом на залив. Власти предварительно согласовали 7 участков для общественного пространства. Нужно выбрать одну.
В список попал сквер на ул. Шмидта, площадка на Северном проезде, 25, пустырь на ул. Маяковского, площадка на Кильдинской ул., склон на ул. Карла Либкнехта, сопка на ул. Достоевского, точка у мемориала на Абрам-мысе.
Должно быть выбрано приоритетное место, а люди могут поделиться своими идеями по поводу того, что на ней должно быть. Завтра будет подведен итог голосования и обнародованы результаты.
Когда местоположение выберут, приступят к разработке концепции, проведут общественные консультации с горожанами, живые презентации и примут окончательное решение по наполнению. Реализовать проект хотят в августе-сентябре.
В Мурманске появится новое место для отдыха, прогулок, с видом на залив. Таких локаций в городе не так много. Новая площадка станет точкой притяжения горожан и туристов, здесь можно будет проводить мероприятия.
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