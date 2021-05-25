1 июня в НАО будет запрещена продажа алкогольной продукции

Пресс-служба Департамента внутреннего контроля НАО напоминает о том, что в День защиты детей будет запрещена продажа алкогольной продукции.



1 июня спиртные напитки нельзя будет купить нигде. С ним относятся пиво, пивных напитки, сидр, пуаре и медовуха. Ограничение действует согласно указу № 223. Запрет не распространяется на розничных продавцов алкоголя в заведениях общественного питания.



Согласно ч. 3 ст. 14.16 КоАП России, за нарушение на нарушителя накладывается административный штраф. Должностные лица штрафуются на 20 - 40 тыс. руб., юридические – на 100 - 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.



Также в НАО розничная продажа алкоголя запрещается в День молодежи, День знаний или другой день проведения в образовательных учреждениях торжественных линеек.



Цель введения ограничений - защита нравственного, духовного развития молодежи, укрепление института семьи, обеспечение порядка в общественных местах, стимулирование занятий физкультурой, стремление к здоровому образу жизни.