Ю. Бездудный встретился с участниками проекта «Школа молодого лидера»

В НАО стартовал проект «Школа молодого лидера», который реализует «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» и ее президент Ю. Хатанзейский. Участниками проекта становится молодежь КМНС НАО. С активистами недавно встретился губернатор НАО Ю. Бездудный на территории технопарка «Кванториум».



Ю. Бездудный познакомился с ребятами, узнал, из каких они мест родом, какую выбрали профессию и планируют ли возвращаться на родину после учебы.



«Школа молодого лидера» стартовала в мае, и будет работать до конца октября. В ней 20 юношей, девушек, которые обучатся основам соцпроектирования.



Ребята слушают лекции, проходят мастер-классы, учатся проводить презентации, бывают на экскурсиях и практических интерактивах. Программа рассчитана на 4 урока в неделю на 4 месяца только по выходным. После обучения ребята разработали личные соцпроекты на тему развитие округа, решение проблем в КМНС, реализация нацполитики. В ноябре они защитят свои работы, а лучшие поощрят призами. Также лучшие выпускники войдут в кадровый резерв.