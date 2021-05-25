Ю. Бездудный встретился с участниками проекта «Школа молодого лидера»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 25.05.2021

В НАО стартовал проект «Школа молодого лидера», который реализует «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» и ее президент Ю. Хатанзейский. Участниками проекта становится молодежь КМНС НАО. С активистами недавно встретился губернатор НАО Ю. Бездудный на территории технопарка «Кванториум».

Ю. Бездудный познакомился с ребятами, узнал, из каких они мест родом, какую выбрали профессию и планируют ли возвращаться на родину после учебы.

«Школа молодого лидера» стартовала в мае, и будет работать до конца октября. В ней 20 юношей, девушек, которые обучатся основам соцпроектирования.

Ребята слушают лекции, проходят мастер-классы, учатся проводить презентации, бывают на экскурсиях и практических интерактивах. Программа рассчитана на 4 урока в неделю на 4 месяца только по выходным. После обучения ребята разработали личные соцпроекты на тему развитие округа, решение проблем в КМНС, реализация нацполитики. В ноябре они защитят свои работы, а лучшие поощрят призами. Также лучшие выпускники войдут в кадровый резерв.





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