5 июня на карьере в Белозерском районе состоится автомотофестиваль
В песчаном карьере д. Ивантеево в Белозерском районе 5 июня пройдет автомотофестиваль «Белозерье», на который приглашают владельцев полноприводных авто, квадроциклов.
Все любители смогут показать навыки внедорожного вождения, профессионалы будут соревноваться в профи формате OFF-ROAD. Откроется мероприятие мотокроссом.
В 2021 г. организаторы решили приглашать владельцев внедорожной и обычной техники. Так как это авто фестиваль, ждут и владельцев ретро автомобилей, вездеходов, мотоциклов. Будет организован сектор для детей с батутами, каруселями, детскими машинками и аниматорами.
Гонка предусматривает 2 заезда в категории. В них выберут сильнейших водителей и наградят их призами от спонсоров.
С 4 июня начнет работать общепит, поэтому приезжих ждет ужин. Блюда в кафе готовят Белозерские оптовики общепита.
В перерывах между заездами будут проводить конкурсы, зрителей ждет концертная программа. Череповецкие автосалоны покажут тест-драйвы новинок китайского автопрома.
Организатором мероприятия выступает райадминистрация Белозерского района.
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