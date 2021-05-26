5 июня на карьере в Белозерском районе состоится автомотофестиваль

Вологодская область >> Общество >> 26.05.2021

В песчаном карьере д. Ивантеево в Белозерском районе 5 июня пройдет автомотофестиваль «Белозерье», на который приглашают владельцев полноприводных авто, квадроциклов.

Все любители смогут показать навыки внедорожного вождения, профессионалы будут соревноваться в профи формате OFF-ROAD. Откроется мероприятие мотокроссом.

В 2021 г. организаторы решили приглашать владельцев внедорожной и обычной техники. Так как это авто фестиваль, ждут и владельцев ретро автомобилей, вездеходов, мотоциклов. Будет организован сектор для детей с батутами, каруселями, детскими машинками и аниматорами.
Гонка предусматривает 2 заезда в категории. В них выберут сильнейших водителей и наградят их призами от спонсоров.

С 4 июня начнет работать общепит, поэтому приезжих ждет ужин. Блюда в кафе готовят Белозерские оптовики общепита.

В перерывах между заездами будут проводить конкурсы, зрителей ждет концертная программа. Череповецкие автосалоны покажут тест-драйвы новинок китайского автопрома.

Организатором мероприятия выступает райадминистрация Белозерского района.





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