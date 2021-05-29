В Кондопоге открыли памятный знак В. Федермессеру

Республика Карелия >> Общество >> 29.05.2021

Вклад В. Федермессера в развитие Кондопоги и Карелии велик. При нем в городе была построена детская музыкальная школа, библиотека, кафе, творческий центр, отель, поликлиника, санаторий, жилые дома, шахматный клуб, форелевое хозяйство, лыжная трасса, атлетический клуб, началось строительство газопровода Петрозаводск – Кондопога, были отремонтированы 3 школы и детдом, построен Ледовый Дворец, Дворец искусств.

Идея создания памятного знака принадлежит училищу олимпийского резерва. На его территории, на площади у Ледового дворца и открыли памятный знак.

Композиция «Лед и пламя» сделана А. Кимом из нержавеющей стали, гранита. Это стилизованное изображение ледяных кристаллов, одновременно являющихся пламенем, а в основании находится шайба.

На церемонии открытия присутствовали глава Карелии А. Парфенчиков, депутат Госдумы В. Пивненко. А. Парфенчиков подчеркнул, что Виталий Александрович много вкладывал в социальную сферу города, спортивную инфраструктуру, несмотря на тяжелое время. С его именем связана история Кондопоги, Карелии, поэтому памятный знак в сердцах людей найдет отклик.





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