В Кондопоге открыли памятный знак В. Федермессеру

Вклад В. Федермессера в развитие Кондопоги и Карелии велик. При нем в городе была построена детская музыкальная школа, библиотека, кафе, творческий центр, отель, поликлиника, санаторий, жилые дома, шахматный клуб, форелевое хозяйство, лыжная трасса, атлетический клуб, началось строительство газопровода Петрозаводск – Кондопога, были отремонтированы 3 школы и детдом, построен Ледовый Дворец, Дворец искусств.



Идея создания памятного знака принадлежит училищу олимпийского резерва. На его территории, на площади у Ледового дворца и открыли памятный знак.



Композиция «Лед и пламя» сделана А. Кимом из нержавеющей стали, гранита. Это стилизованное изображение ледяных кристаллов, одновременно являющихся пламенем, а в основании находится шайба.



На церемонии открытия присутствовали глава Карелии А. Парфенчиков, депутат Госдумы В. Пивненко. А. Парфенчиков подчеркнул, что Виталий Александрович много вкладывал в социальную сферу города, спортивную инфраструктуру, несмотря на тяжелое время. С его именем связана история Кондопоги, Карелии, поэтому памятный знак в сердцах людей найдет отклик.

