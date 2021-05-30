Глава администрации Архангельска Д. Морев планирует реформу пассажирских перевозок

Архангельская область >> Общество >> 30.05.2021

А. Цыбульский, глава региона, поставил Архангельску задачу - провести реформу пассажирских перевозок в 2022 г.

Перевод автобусов на газ снизит нагрузку на окружающую среду, сократит выбросы. Использование газомоторного топлива эффективно и с точки зрения трат перевозчиков. Можно будет удержать доступную стоимость проезда. Будет решаться вопрос повышения качества перевозок, на линиях будут работать вместительные автобусы. Это можно решить при поддержке правительства и губернатора области.

Также надо активно развивать современную систему обращения с отходами, обеспечение открытости, цифровизации процессов. Будут созданы электронные карты контейнеров, которых уже 1600. Каждый человек будет знать ответственного за объект, кто будет убирать, с какой периодичностью. Сначала работу электронной карты протестируют в одном округе города.

Городское руководство намерено активно строить спортивные объекты на свободных участках земли. Изучаются возможности центра, где также должны появиться спортивные комплексы.





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