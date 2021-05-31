На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры

В Апатитах прошло празднование профессионального праздника химической отрасли, ученых Кольского НЦ РАН и обогатителей Кировского филиала «Апатит». На центральных улицах, площади работали торговые павильоны, террасы кафе, ресторанов, фотозоны, игровые площадки. Гости могли стать участниками интерактивных игр: «Веселых уроках химии», мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, в мастерской «Лаборатория праздничного костюма», увидеть номера уличных театров Санкт-Петербурга.



А открыл праздник Апатитский велопарад в честь 20-летия «ФосАгро», в нем приняли участие 250 горожан, а самому младшему исполнилось 10 лет. Кульминацией дня стало открытие Дня химика и чествование лучших работников Кировского филиала «Апатит».



Поздравить их приехали замгубернатора Мурманской области О. Кузнецова, зампредседателя Мурманской облдумы В. Омельчук, а губернатор Мурманской области А. Чибис поздравил Апатиты и Кировск в видеообращении. Он отметил самоотверженный труд и потенциал области, благодаря которому растет экономика, меняется качество жизни. Он поздравил с праздником, выразил благодарность за труд.

