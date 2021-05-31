На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры
В Апатитах прошло празднование профессионального праздника химической отрасли, ученых Кольского НЦ РАН и обогатителей Кировского филиала «Апатит». На центральных улицах, площади работали торговые павильоны, террасы кафе, ресторанов, фотозоны, игровые площадки. Гости могли стать участниками интерактивных игр: «Веселых уроках химии», мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, в мастерской «Лаборатория праздничного костюма», увидеть номера уличных театров Санкт-Петербурга.
А открыл праздник Апатитский велопарад в честь 20-летия «ФосАгро», в нем приняли участие 250 горожан, а самому младшему исполнилось 10 лет. Кульминацией дня стало открытие Дня химика и чествование лучших работников Кировского филиала «Апатит».
Поздравить их приехали замгубернатора Мурманской области О. Кузнецова, зампредседателя Мурманской облдумы В. Омельчук, а губернатор Мурманской области А. Чибис поздравил Апатиты и Кировск в видеообращении. Он отметил самоотверженный труд и потенциал области, благодаря которому растет экономика, меняется качество жизни. Он поздравил с праздником, выразил благодарность за труд.
Рекомендуем по теме:
Передвижная выставка картин мультипликатора А. Петрова прибыла в Вологду
В Коми депутат от КПРФ пожаловался на угрозы со стороны главы республики
В дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды
В Череповце школьники разработали для заводчан шкаф-прачечную
Юлия Самойлова из Ухты представила новую песню
Ансамбль Северного флота и Мурманская «Кировка» проведут концерты на майских праздниках
На модернизацию первичного звена здравоохранения в НАО предусмотрено 80 млн руб.