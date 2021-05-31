На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры

Мурманская область >> Общество >> 31.05.2021

В Апатитах прошло празднование профессионального праздника химической отрасли, ученых Кольского НЦ РАН и обогатителей Кировского филиала «Апатит». На центральных улицах, площади работали торговые павильоны, террасы кафе, ресторанов, фотозоны, игровые площадки. Гости могли стать участниками интерактивных игр: «Веселых уроках химии», мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, в мастерской «Лаборатория праздничного костюма», увидеть номера уличных театров Санкт-Петербурга.

А открыл праздник Апатитский велопарад в честь 20-летия «ФосАгро», в нем приняли участие 250 горожан, а самому младшему исполнилось 10 лет. Кульминацией дня стало открытие Дня химика и чествование лучших работников Кировского филиала «Апатит».

Поздравить их приехали замгубернатора Мурманской области О. Кузнецова, зампредседателя Мурманской облдумы В. Омельчук, а губернатор Мурманской области А. Чибис поздравил Апатиты и Кировск в видеообращении. Он отметил самоотверженный труд и потенциал области, благодаря которому растет экономика, меняется качество жизни. Он поздравил с праздником, выразил благодарность за труд.





Рекомендуем по теме:

У 66 % заболевших коронавирусом в Кировске и Апатитах болезнь проходит бессимптомно

"Апатит" и "БЕЛАЗ" подписали договор о сотрудничестве

В Апатитах состоялись торжества, посвященные Дню химика

День химика отпразднуют в Апатитах

Губернатор Мурманской области посетил Апатиты и Оленегорск

Комплекс утилизации промотходов открыли на предприятии "Апатит"


Передвижная выставка картин мультипликатора А. Петрова прибыла в Вологду

В Коми депутат от КПРФ пожаловался на угрозы со стороны главы республики

В дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды

В Череповце школьники разработали для заводчан шкаф-прачечную

Юлия Самойлова из Ухты представила новую песню

Ансамбль Северного флота и Мурманская «Кировка» проведут концерты на майских праздниках

На модернизацию первичного звена здравоохранения в НАО предусмотрено 80 млн руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета