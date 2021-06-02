Дорога в Карелии, ведущая от трассы «Кола» к границе с Финляндией, перешла под федеральный надзор

Дорога Р-21 длиной 157 км, проходящая через Лоухский район и поселок Пяозерский, получила федеральный статус, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, это стало важным событием в рамках развития транспортной инфраструктуры региона. Перевод под федеральный надзор призван улучшить нынешнее состояние трассы, однако основной ремонт можно будет начать только по завершении проекта реконструкции, на что потребуется время. Автомобилисты заметят большие изменения в состоянии дороги только через 3-5 лет. Затраты на реконструкцию Артур Парфенчиков оценил в 15 млрд рублей. Высвободившиеся от обслуживания трассы средства планируется оставить в районном бюджете, направив на иные дорожные работы.



Принимая во внимание федеральный статус дороги и ее будущую реконструкцию по новым стандартам, власти Карелии намерены приступить к разработке новой концепции развития северных районов республики. По словам главы Карелии, процесс передачи трассы в ведение федеральных органов осложнялся тем, что в поселках, расположенных вдоль нее, живут лишь около 4 000 человек, и отсутствуют крупные промышленные предприятия.



Раньше региональные власти неоднократно обсуждали передачу под федеральный надзор других дорог в Карелии. В частности, поднимался вопрос о подобном статусе для строящейся трассы, которая соединит музей-заповедник «Кижи» с Медвежьегорском.