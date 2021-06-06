В год 80-летия «Дервиша» в Поморье сразятся судомоделисты

Республика Карелия >> Общество >> 06.06.2021

28 августа - 1 сентября в Архангельской области пройдет открытый конкурс по стендовому судомоделизму, который проведет Северный морской музей. Мероприятие посвящено 80-летию прихода первого конвоя «Дервиш» в Архангельск. Заявки на участие принимаются до 25 августа в двух категориях - для взрослых и юниоров.

Организаторы - Минкульт Архангельской области, федерация судомодельного спорта региона и Северный морской музей.
Победители смогут представить Поморье на соревнованиях уровня федерации.

Цели проекта - сохранение исторической памяти о конвоях, популяризация стендового судомоделизма, повышение мастерства судомоделистов, помощь в морской профориентации и выявление лучших.

Можно представлять на конкурсе модели кораблей периода Второй мировой войны: от С-2 до С-4, от С-6 до С-8, С-2Ю и С-3Ю, от С-6Ю до С-8Ю.

Заявки принимаю в электронном виде на [email protected] Все конкурсные модели будут представлены в Северном морском музее. Там же подведут итоги и награждение победителей. Лучший получит кубок.





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