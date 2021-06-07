В Мурманске проходит автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»

Это патриотическая акция, запущенная 5 июня, которая продлится до 15 июня. Автопробег за это время успеет пройти путь от Мурманска до Новороссийска с остановкой в Великом Новгороде.



Мероприятие имеет 2 этапа, и первый из них прошел на Кольском полуострове 9 мая, включив автопробег Североморск – мемориал «Долина славы». Здесь прошла церемония забора земли, присвоение экипажам пробега имен участников ВОв.



Второй этап начался сейчас, и в его рамках участники преодолеют 3400 км.



80-летие начала войны должно быть отмечено автопробегом, чтобы сохранить историческую память, отдать дань уважения погибшим. Автомотопробег пройдет по России с севера на юг, от берега Баренцева моря до берега Черного моря. Участники провезут знамя Победы, флаги РФ, Профсоюза ВС, Андреевский, городов, организаций. Это можно назвать «Бессмертным полком» в новом формате, хотя повод вызывает сомнения, потому что отмечать начало войны минимум не корректно.



12 июня колонна финиширует в Новороссийске у мемориала «Малая земля».

