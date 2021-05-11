Теплоход «Беломорье» начал летнюю навигацию
"Беломорье" из Архангельска отправился в свой первый в этом году рейс на Соловецкие острова, тем самым открыв летнюю навигацию в сторону архипелага.
Теплоход будет совершать регулярные прямые рейсы на острова, а всего во время летней навигации совершит 8 рейсов из Архангельска на Соловецкие острова и обратно.
Также с открытием навигации теплоход будет курсировать по другим маршрутам - до д. Летний Наволок, Зимняя и Летняя Золотицы, Куя. 6 рейсов будет к с. Койда. Время судна в пути - около суток. Завершится навигационный период в сентябре.
Справка. С первой половины 15 в. на Соловках есть Спасо-Преображенский мужской монастырь. Это самый известный монастырский комплекс в России. Сюда приезжают туристические группы. Жизнь здесь прерывалась только во время советской власти, когда на островах был Соловецкий лагерь особого назначения и исправительно-трудовая колония.
В ансамбле монастыря объекты, включенные в список памятников ЮНЕСКО, Государственный свод ценных объектов культурного наследия РФ.
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