Теплоход «Беломорье» начал летнюю навигацию

Архангельская область >> Общество >> 09.06.2021

"Беломорье" из Архангельска отправился в свой первый в этом году рейс на Соловецкие острова, тем самым открыв летнюю навигацию в сторону архипелага.

Теплоход будет совершать регулярные прямые рейсы на острова, а всего во время летней навигации совершит 8 рейсов из Архангельска на Соловецкие острова и обратно.

Также с открытием навигации теплоход будет курсировать по другим маршрутам - до д. Летний Наволок, Зимняя и Летняя Золотицы, Куя. 6 рейсов будет к с. Койда. Время судна в пути - около суток. Завершится навигационный период в сентябре.

Справка. С первой половины 15 в. на Соловках есть Спасо-Преображенский мужской монастырь. Это самый известный монастырский комплекс в России. Сюда приезжают туристические группы. Жизнь здесь прерывалась только во время советской власти, когда на островах был Соловецкий лагерь особого назначения и исправительно-трудовая колония.

В ансамбле монастыря объекты, включенные в список памятников ЮНЕСКО, Государственный свод ценных объектов культурного наследия РФ.





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