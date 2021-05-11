В округе состоится традиционный съезжий фестиваль клубов общения пенсионеров
Сегодня в Хонгурее проходит фестиваль клубов общения пенсионеров «Пой, Россия-Матушка». В мероприятии принимают участие коллективы клубов из 6 населенных пунктов округа.
Фестиваль клубов общения пенсионеров – межмуниципальный ежегодный праздник. На него приезжают коллективы из Оксино, Нарьян-Мара, Андеги, Тельвиски, Каменки. Фестиваль проходит в ДК п. Хонгурей.
Участники поют душевные песни, читают стихи, каждый клуб рассказывает о своей работе. Программа включает развлекательную викторину, выставки поделок, чаепитие.
Организаторы - клуб общения пенсионеров «Родник» и региональный «Союз пенсионеров России», созданный в НАО в 1993 г. Под его началом работают 48 клубов общения пенсионеров и Заполярный университет для людей высокого возраста, где пенсионеры занимаются творчеством, рукоделием, общественной работой, дают концерты, изучают компьютерную грамоту. Также ежегодно союз проводит конкурс «Чистое подворье» и Спартакиаду соревнования «Цифровое сияние» по компьютерной грамотности и фестиваль муниципальных клубов общения пенсионеров.
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