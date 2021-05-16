Памятник чернобыльцам открыли в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 14.06.2021

В Сыктывкаре открыт памятник участникам ликвидации ЧС на Чернобыльской АС. Это монумент в сквере на ул. Чернова недалеко от школы №1. Сотрудники горадминистрации с ликвидатором Чернобыльской АЭС А. Иванов сняли чехол с мемориала и возложили цветы.

Еще в 2009 г. здесь был установлен камень высотой в 1,5 м и весом несколько тонн, а на табличке была надпись о том, что на этом месте установят памятник пострадавшим от Чернобыльской, а также других техногенных катастрофах. Ждать обещанного пришлось более 10 лет.
Автором памятника стал студент кафедры дизайна госуниверситета им. П. Сорокина С. Сердитов. В 2016 г. состоялся конкурс эскизных проектов по оформлению мемориального камня, и победу в нем одержал скульптор из Сыктывкара М. Дараев.

Уже имеющийся камень привели в состояние, когда его можно назвать памятником. Камень находится в финальной стадии обновления. В нем будут вкрапления камней, символизирующие взрыв.

Напомним, 26 апреля исполнилось 35 лет с момента взрыва на Чернобыльской АЭС.





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